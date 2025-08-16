НАВЕРХ
Трамп назвал идеальный способ закончить конфликт на Украине

Источник:
Sibnet.ru
Лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

«Все пришли к выводу, что наилучшим способом положить конец является переход к мирному соглашению, которое положит конец конфликту, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое зачастую не выполняется», — написал глава Белого дома.

Во время двухсторонних переговоров на Аляске Путин подтвердил, что Россия заинтересована в подписании полноценного мирного соглашения, а не временного перемирия. Его основные условия уже определены Москвой.

Переговоры Путина и Трампа не завершились подписанием «большой сделки», однако лидеры отметили «существенный прогресс». Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США.

