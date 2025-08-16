НАВЕРХ
Госпошлина за получение водительских прав увеличится вдвое

Россияне с 1 сентября 2025 года начнут платить 4 тысячи рублей за получение водительских прав, напомнил вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

«С 1 сентября вырастут пошлины для автомобилистов. Выдача водительского удостоверения была 2 тысячи рублей, а будет составлять 4 тысячи рублей», — сказал специалист в комментарии ТАСС. Изменения касаются как первичной выдачи, так и случаев замены или восстановления документа.

До 4,5 тысячи рублей увеличится госпошлина за выдачу пластикового СТС, до 6 тысяч рублей — за выдачу прав нового поколения, до 3 тысяч рублей — за выдачу государственного номера на машину.

Кроме этого, автомобилисты начнут платить 300 рублей за получение бумажного транзитного номера, и 2,4 тысячи рублей — за металлический транзитный номер на автомобиль. Выдача удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов обойдется в 2250 рублей.

Водители также будут обязаны оплачивать пошлину в размере 500 рублей за внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты транспортного средства. Сейчас это делается бесплатно.

Авто #Автоправо
