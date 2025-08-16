Perseverance обнаружил на Марсе боевой «шлем». ФОТО

Марсоход Perseverance нашел уникальный камень, напоминающий средневековый шлем. Снимок необычной находки был сделан 5 августа 2025 года с помощью камеры Mastcam-Z.

На опубликованной NASA фотографии виден камень правильной формы с заостренной вершиной, состоящий из маленьких круглых сфер. Внешне марсианский камень похож на голландский «горшковый» шлем XVII века.

За внешность и уникальный состав ученые назвали камень Horneflya. Исследователи предполагают, что округлые образование на «шлеме» могли образоваться при прохождении грунтовых вод через поры в осадочных породах.

Марсианский камень напоминает боевой шлем Фото: © NASA

Однако точное происхождение камня пока остается загадкой, для окончательных выводов потребуется изучить больше образцов, чтобы понять процессы, формировавшие марсианский ландшафт.

В настоящее время марсоход Perseverance продолжает исследование северной части кратера Джезеро. Он успешно завершил непростое восхождение на вершину кратера с набором высоты порядка 500 метров.