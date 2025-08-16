НАВЕРХ
Трамп вызвал Зеленского в Вашингтон

Sibnet.ru
После встречи с президентом Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп вызвал Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщил глава киевского режима в своем телеграм-канале.

Сообщение появилось после телефонного разговора президентов Украины и США, состоявшегося по итогам встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. Трамп проинформировал Зеленского об итогах переговоров.

«Важно, чтобы европейцы были задействованы на всех этапах — для гарантий безопасности наравне с Америкой. Мы обсудили важный сигнал от американской стороны об их участии в обеспечении безопасности Украины», — отметил Зеленский.

Он поблагодарил Трампа за приглашение и подчеркнул, что готов к трехсторонней встрече с президентами США и РФ.

Ранее стало известно, что по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске президент США Дональд Трамп порекомендовал Зеленскому заключить с Россией сделку по урегулированию конфликта.

