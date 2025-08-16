НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Microsoft призвала срочно обновить Windows

Источник:
Sibnet.ru
329 1

Microsoft призвала пользователей срочно установить свежее обновление безопасности для Windows. Патч устраняет 107 выявленных уязвимостей, сообщается в официальном блоге компании.

Обновление предназначено для всех поддерживаемых версий операционной системы, включая Windows 10, Windows 11 и Windows Server. Оно закрывает дыры в ключевых компонентах Windows, включая 13 критических.

В частности, исправления вносятся в «Проводник», удаленный рабочий стол и Hyper-V, приложения Microsoft Office, Edge и Teams. Среди критических уязвимостей девять связаны с возможностью удаленного выполнения кода, включая уязвимость нулевого дня CVE-2025-53779.

Также обновление вносит изменения в систему безопасности для предотвращения потенциальных сбоев в работе решений CrowdStrike.

Тема: Человек и компьютер
Названа самая стабильная версия Windows 
Microsoft изменит «синий экран смерти» Windows
Windows лишат старых драйверов
Windows 11 получила увеличенное меню «Пуск»
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как убрать пароль при запуске Windows 11
24.07.25, 23:51
17169
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
107568
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
115978
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
122405
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
124878
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
106389
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
138924
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
130357
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2094291
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
156260
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Эксперт спрогнозировал скорое подорожание продуктов
Российская армия отработает применение ядерного оружия
Физики впервые «перемотали» время
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

Uynachalnica

А лимон и лямдр еще не признаны? Нафиг мы тогда защищать русских куда-то полезли, если и дома коверкают,...

карат11

Очередной конторе нужно оправдать свое существование. Пускай даже это будут бредовые идеи.

mosquito__2010

украинскую вундервафлю отвафлили. иронично.

atyasov78

Предыдущие 12 нормальные бы давали, не возникало бы вопроса о выплате 13-й...