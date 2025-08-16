Microsoft призвала срочно обновить Windows

Microsoft призвала пользователей срочно установить свежее обновление безопасности для Windows. Патч устраняет 107 выявленных уязвимостей, сообщается в официальном блоге компании.

Обновление предназначено для всех поддерживаемых версий операционной системы, включая Windows 10, Windows 11 и Windows Server. Оно закрывает дыры в ключевых компонентах Windows, включая 13 критических.

В частности, исправления вносятся в «Проводник», удаленный рабочий стол и Hyper-V, приложения Microsoft Office, Edge и Teams. Среди критических уязвимостей девять связаны с возможностью удаленного выполнения кода, включая уязвимость нулевого дня CVE-2025-53779.

Также обновление вносит изменения в систему безопасности для предотвращения потенциальных сбоев в работе решений CrowdStrike.