Сеть ресторанов Subway сменит название в России

Сеть ресторанов быстрого питания Subway в рамках ребрендинга сменит название в России на Subjoy, соответствующая информация появилась на сайте компании.

Названия будут заменены поэтапно на всех 140 ресторанах сети фастфуда в стране, первая волна переименований пройдет до 30 сентября и затронет порядка ста заведений, остальные сменят вывески до конца 2025 года.

Ребрендинг связан с прекращением поддержки торговой марки Subway в России — о таком решении российским франчайзи прошлом летом сообщил держатель франшизы американской сети Subway International B.V.

Subway — одна из крупнейших в мире сетей фастфуда по числу точек. Компания была изначально создана в США в 1965 году. В России первый ресторан Subway открылся в 1994 году в Санкт-Петербурге.