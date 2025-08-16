Медведев перечислил главные результаты саммита на Аляске

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале назвал главные результаты прошедшего накануне на Аляске российско-американского саммита.

Медведев отметил, что две страны восстановили механизм встреч на высшем уровне, «спокойный, без ультиматумов и угроз». Путин также лично изложил Трампу условия России для завершения конфликта с Украиной.

В результате президент США отказался от эскалации давления на Россию, отметил зампред Совбеза. По его словам, встреча показала, что переговоры вести можно без предварительных условий, одновременно продолжая военную операцию.

Главным достижением переговоров Медведев назвал то, что «обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу».

Первые с 2019 года очные переговоры Путина и Трампа на Аляске продлились около трех часов, на них обсуждалось мирное урегулирование на Украине. По итогам встречи Трамп сообщил, что Россия и США «очень близки к сделке».