Мощный взрыв прогремел на пороховом заводе под Рязанью

Взрыв после возгорания в пороховом цехе произошел в Рязанской области на заводе «Эластик», сообщило МЧС России в официальном телеграм-канале.

«Всего, к сожалению, погибли 11 человек. Пострадали 130 человек, 29 из них госпитализировали. На месте работают психологи МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время спасатели вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор. Кинологические расчеты продолжают обследовать разрушенные конструкции.

Предварительной причиной ЧП в пороховом цехе завода специалисты называют нарушение техники безопасности. В октябре 2021 года при похожем взрыве на территории завода погибли 17 человек.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Виновным грозит до семи лет лишения свободы.