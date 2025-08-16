Президент России Владимир Путин улетел с Аляски после встречи с Трампом на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Самолет Путина на пути из США в Россию сопровождали американские истребители F-22, сообщила пресс-служба Кремля.

Визит продлился около пяти часов, при этом переговоры в узком составе Путина с президентом США Дональдом Трампом заняли порядка трех часов. Центральным вопросом на саммите президентов России и США на Аляске стал вопрос урегулирования конфликта на Украине.

По итогам переговоров лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию. Путин и Трамп сообщили о достигнутом прогрессе и позитивно оценили переговоры. Однако американский президент сообщил, что достигнуть сделки по Украине сторонам так и не удалось.

«Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки», — сказал Трамп.

В свою очередь, Путин в ходе совместной пресс-конференции с Трампом заявил, что Москве и Вашингтону важно и нужно перелистнуть страницу в своих отношениях и возвратиться к сотрудничеству.

«Символично, что неподалеку на границе России и США, как я уже говорил, проходит так называемая линия перемены дат, где можно буквально перешагнуть "из вчера в завтра". И надеюсь, что у нас так и получится в политической сфере», — отметил Путин.