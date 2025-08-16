Президент Владимир Путин прибыл на Аляску, в город Анкоридж, где состоится его встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

Трамп аплодисментами поприветствовал Путина, лидеры затем пожали друг другу руки на летном поле, передает ТАСС. Переговоры пройдут на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон.

Программа саммита предполагает беседу в формате «три на три», затем состоится продолжение переговоров в формате рабочего завтрака с участием полноценных делегаций.

В формате «три на три» вместе с Путиным и Трампом в переговорах примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, а также министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как сообщил ранее Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.