Раскрыто время прибытия Путина на Аляску

Самолет президента Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 по местному времени (22.00 по Москве), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Его будет встречать у самолета президент Трамп», — уточнил Песков в комментарии корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, передает РБК.

Песков также ответил на вопрос журналиста о том, успеет ли российский лидер вовремя прибыть с учетом погоды и графика: «Президент всегда успевает».

Президент США Дональд Трамп уже вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд на Аляску. Ожидается, что главной темой саммита станет достижение долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.