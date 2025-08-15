НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Раскрыто время прибытия Путина на Аляску

Источник:
Sibnet.ru
249 0

Самолет президента Владимира Путина должен приземлиться в Анкоридже ровно в 11.00 по местному времени (22.00 по Москве), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Его будет встречать у самолета президент Трамп», — уточнил Песков в комментарии корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, передает РБК.

Песков также ответил на вопрос журналиста о том, успеет ли российский лидер вовремя прибыть с учетом погоды и графика: «Президент всегда успевает».

Президент США Дональд Трамп уже вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд на Аляску. Ожидается, что главной темой саммита станет достижение долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

Еще по теме
Владимир Путин прибыл на Аляску
Трамп перед встречей с Путиным позвонил Лукашенко
Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО
Трамп встретит Путина на Аляске со всеми почестями
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни
Эксперт спрогнозировал скорое подорожание продуктов
Обсуждение (0)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
29
Российская армия отработает применение ядерного оружия
16
Украина завербовала пять пенсионерок для террористических атак
15
Российские войска прорвали фронт ВСУ
14
Путин обсудил с Пашиняном Украину и Азербайджан