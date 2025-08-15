Трамп перед встречей с Путиным позвонил Лукашенко

Президент США Дональд Трамп позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко перед встречей с Владимиром Путиным.

«Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину», — уточнил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

После разговора Трамп в своей соцсети TruthSocial отметил, что в ходе звонка он поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных. Президент США также обсудил освобождение еще 1300 заключенных.

Кроме этого, в ходе беседы лидеры США и Белоруссии обсудили предстоящий визит российского президента Путина на Аляску, где 15 августа состоится саммит России и США.

Он также добавил, что теперь намерен встретиться с Лукашенко. «Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — написал он.