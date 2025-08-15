НАВЕРХ
Трамп перед встречей с Путиным позвонил Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
258 0

Президент США Дональд Трамп позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко перед встречей с Владимиром Путиным.

«Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину», — уточнил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

После разговора Трамп в своей соцсети TruthSocial отметил, что в ходе звонка он поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных. Президент США также обсудил освобождение еще 1300 заключенных.

Кроме этого, в ходе беседы лидеры США и Белоруссии обсудили предстоящий визит российского президента Путина на Аляску, где 15 августа состоится саммит России и США.

Он также добавил, что теперь намерен встретиться с Лукашенко. «Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!» — написал он.

Обсуждение (0)
Топ комментариев

mosquito__2010

Применение ЯО предполагает и ответный удар - совершенно верно в доктрине российской федерации так и записано...

mosquito__2010

украинскую вундервафлю отвафлили. иронично.

Uynachalnica

А лимон и лямдр еще не признаны? Нафиг мы тогда защищать русских куда-то полезли, если и дома коверкают,...

карат11

Очередной конторе нужно оправдать свое существование. Пускай даже это будут бредовые идеи.