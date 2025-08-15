Гигантская дыра на Солнце начала безудержный рост

Стремительный рост крупной корональной дыры зафиксирован на Солнце на обращенной к Земле стороне, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

За сутки дыра увеличилась примерно на 50%. Исследователи отметили, что сильное потемнение регистрируется сейчас не только в верхних, но и в нижних слоях солнечной атмосферы, что свидетельствует о формировании особенно плотного потока солнечного ветра.

Прогнозируется, что повышение скорости солнечного ветра начнется 18 августа и к 19-20 августа может достичь 800-900 километров в секунду, что примерно в два раза превышает обычные показатели.

Корональные дыры — источник высокоскоростных потоков солнечного ветра. Достигшие Земли потоки ветра при взаимодействии с магнитосферой планеты могут вызывать сильные магнитные бури.