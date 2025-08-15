Потенциально опасный астероид 2025 PM пройдет рядом с Землей 17 августа, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Диаметр космического объекта оценивается в 50 метров. Астероид обнаружили только 1 августа, поэтому пока крайне мало изучен. На минимальном расстоянии от планеты объект будет находиться примерно в два раза дальше, чем орбита Луны.

К категории потенциально опасных относят небесные тела, сближающиеся с Землей на расстояние меньше десяти лунных орбит. 2025 PM является одним из крупнейших астероидов, которые за последнее время подходили к Земле на расстояние меньше миллиона километров.

Ученые отмечают, что вероятность захвата астероида Землей минимальна и возможна лишь при столкновении с другим небесным телом, что могло бы изменить его траекторию или скорость.