Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
Украине не получит членство в Североатлантическом альянсе и гарантии безопасности в формате НАТО, заявил президент США Дональд Трамп.

Однако американский лидер допустил предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны США и стран Европы. «Но не в форме НАТО», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, предоставят ли США Киеву гарантии безопасности, передает ТАСС.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске, главной темой диалога станет прекращение конфликта на Украине. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В настоящее время на Аляску уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Также в состав российской делегации вошли министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

