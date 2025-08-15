Трамп встретит Путина на Аляске со всеми почестями

Президент США Дональд Трамп намерен встретить с почестями российского лидера Владимира Путина на Аляске и лично поприветствовать его, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Для президента России будет расстелена красная дорожка по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон, рассказали источники.

По их словам, точные детали и поэтапность проведения встречи двух глав государств еще находятся на стадии доработки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по итогам саммита пройдет совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

Президент [России], конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которые им удастся достичь», — отметил Песков.