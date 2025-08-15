НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп встретит Путина на Аляске со всеми почестями

Источник:
NBC News
594 3
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп намерен встретить с почестями российского лидера Владимира Путина на Аляске и лично поприветствовать его, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

Для президента России будет расстелена красная дорожка по прибытии на военную базу Элмендорф-Ричардсон, рассказали источники.

По их словам, точные детали и поэтапность проведения встречи двух глав государств еще находятся на стадии доработки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по итогам саммита пройдет совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

Президент [России], конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которые им удастся достичь», — отметил Песков.

Еще по теме
Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО
Лавров заявил о четкой позиции России на переговорах с Трампом
Путин по дороге на Аляску остановился в Магадане
Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни
Эксперт спрогнозировал скорое подорожание продуктов
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

mosquito__2010

Применение ЯО предполагает и ответный удар - совершенно верно в доктрине российской федерации так и записано...

mosquito__2010

как доедут чиркани. но они тебе не помогут это железобетонная информация.

карат11

Очередной конторе нужно оправдать свое существование. Пускай даже это будут бредовые идеи.

pepelmetal

Ага, по ним видно Путешественники везде