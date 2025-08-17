НАВЕРХ
Кинолог объяснил охоту собак за тапками и носками

Источник:
«Радио 1»
312 0
Собака
Фото: © Pxhere.com

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, почему собаки любят охотиться за тапками и носками.

Интерес питомца к определенным предметам обычно связан с реакцией владельца. Когда собака уносит тапок или носок, хозяева стремятся его вернуть, и это воспринимается животным как игра, что побуждает повторять такие действия, сказал Голубев в беседе на «Радио 1».

По его словам, когда питомец забирает вещи, он не считает это воровством, а воспринимает предметы как свободные для захвата. Это особенно характерно для щенков, которые исследуют окружающий мир и тянут в зубах интересные для них вещи.

Если питомец портит вещи в отсутствие людей, это может указывать на его тревожность, отметил кинолог. В таких случаях важно убрать опасные предметы и создать комфортную обстановку для животного.

Рекомендуется использовать прочные игрушки и включать фоновый шум, например телевизор или радио. Голубев подчеркнул, что ругать собаку за такое поведение не следует, так как это только усугубляет стресс и не помогает разобраться в истинных причинах.

Жизнь #Звери
