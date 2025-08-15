Лучший бомбардир КХЛ перешел из «Салавата Юлаева» в «Трактор»

Лучший бомбардир КХЛ прошлого сезона, канадский нападающий Джошуа Ливо перешел из «Салавата Юлаева» в «Трактор», сообщил агент хоккеиста Иван Ботев.

«Все прошло легко, без проблем. Генменеджер «Трактора» Алексей Волков уже давно хотел видеть его в команде. Так что, когда была возможность, они сразу связались и обсудили все детали контракта и спокойно его подписали», — цитирует Ботева портал «РБ спорт».

По словам Ботева, подписанию контракта предшествовала беседа Ливо с главным тренером «Трактора» Бенуа Гру, которой форвард остался весьма доволен. Теперь, чтобы продолжить играть в КХЛ, Ливо придется получить новую рабочую визу.

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила о расторжении контракта с канадцем по обоюдному согласию 13 августа. Пресс-служба «Трактора» официально пока не сообщала о подписании Ливо. Ожидается, что это будет сделано 15 августа.

Ливо провел за уфимский клуб 122 матча. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 80 очков в 62 матчах (49 шайб и 31 голевая передача).

Новый регулярный сезон КХЛ стартует 5 сентября.



