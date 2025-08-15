Казахстан впервые перегнал Россию по ВВП на душу населения

Казахстан впервые обошел Россию по внутреннему валовому продукту (ВВП) на душу населения среди стран СНГ. В рейтинге постсоветских государств первые три места занимают страны Балтии, следует из данных Международного валютного фонда (МВФ).

Размер ВВП Казахстана на душу населения достиг 14,77 тысячи долларов против 14,26 тысячи у России. На третьем месте Туркменистан с 13,34 тысячами долларов, сообщил «РБК» со ссылкой на МВФ.

Эстония на постсоветском пространстве занимает первое место с 32,76 тысячами долларов, у Латвии 30,84 тысячи, Литвы — 24,37 тысячи долларов. Россия среди стран бывшего СССР опустилась на пятое место.

В 2024 году ВВП на душу населения в России был немного выше — 14,79 тысячи долларов, а Казахстана — 14,15 тысячи.