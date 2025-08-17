Врач развенчала миф о пользе кваса

Польза кваса для здоровья преувеличена и при некоторых заболеваниях он противопоказан, рассказала врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Наталья Никитина.

«Пищевую ценность кваса определяют в основном углеводы и органические кислоты. Доза этилового спирта в квасе незначительна и не оказывает существенного негативного влияния на организм человека. В квасе содержатся витамины группы В, однако польза кваса сильно преувеличена», — рассказала в интервью «Газете.ру» Никитина.

По ее словам, хотя квас содержит витамины группы В, считать его полноценным источником этих микронутриентов нельзя. «Чтобы получить сколько-нибудь значимое количество этих витаминов, придется выпить очень много кваса. При этом не стоит забывать, что квас — это дополнительный источник калорий: в среднем в 100 миллилитрах кваса содержится 38 калорий», — отметила доктор.

Квас можно отнести к ферментированным продуктам, и некоторая польза для пищеварения присутствует. «Но считать квас лечебным продуктом нельзя. Это продукт для здоровых людей, и из всех лечебных диет он, как правило, исключается», — предупредила Никитина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива

«Рекомендованная доза кваса — 1–2 стакана (200–400 мл) в день. Квас лучше употреблять отдельно от еды. Если вы пьете квас во время еды, это может стать причиной плохого пищеварения на фоне неудачного сочетания продуктов. Детям до 9 лет квас лучше не давать», — обратила внимание врач.

При этом совсем от кваса стоит отказаться людям с сахарным диабетом, подагрой, после операций, при аллергии и пожилым.