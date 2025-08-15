НАВЕРХ
Лавров заявил о четкой позиции России на переговорах с Трампом

Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Россия имеет четкую, понятную позиция по конфликту на Украине, которую она излагала до этого и продолжит доносить ее на саммите в Анкоридже на Аляске, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Мы знаем, что у нас есть аргументы, мы знаем, что у нас есть позиция понятная и четкая. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов [спецпосланника президента США] Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. <...> Надеюсь, что завтра продолжим этот разговор», — сказал Лавров в интервью «Россия 24».

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа начнется в 22. 00 мск, сообщили в Белом доме.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы, касающиеся взаимоотношений между странами.

Политика #Мир
Лавров заявил о четкой позиции России на переговорах с Трампом
