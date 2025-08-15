Пытавшийся задавить людей водитель грузовика задержан в Казахстане

Покинувший Россию после попытки задавить людей в Новосибирске водитель грузовика задержан на территории Казахстана и в ближайшее время будет экстрадирован в РФ, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«14 августа 2025 обвиняемый задержан компетентными органами иностранного государства, в настоящее время проводятся мероприятия, направленные на его экстрадицию на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

Утром 10 августа в Кировском районе Новосибирска водитель самосвала Howo дважды въехал задним ходом в крыльцо кафе на улице Петухова, на котором стояла группа людей. Чудом обошлось без жертв.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и установили личность водителя, однако задержать подозреваемого по горячим следам не удалось – 11 августа он покинул Россию и скрылся на территории Казахстана.

Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск. 12 августа Кировский районный суд заочно арестовал Эльчина Джаннатова на два месяца.