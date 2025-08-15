«Яндекс» представил свой аналог Speedtest

Российский IT-гигант «Яндекс» представил новую версию сервиса для измерения скорости интернета на фоне блокировки Speedtest Роскомнадзором.

Бесплатный сервис «Интернетометр» получил новый, более лаконичный и наглядный дизайн и перешел на новую технологию замеров, сообщила пресс-служба компании.

Для замеров скорости отправки/загрузки и пинга обновленный сервис использует сеть CDN-серверов Яндекса, распределенных по всей стране и входящих в инфраструктуру провайдеров.

«Такой способ позволяет получить наиболее точное представление о скорости интернета на «последней миле» — у данного провайдера или сотового оператора в данном регионе. При этом Интернетометр опрашивает не один, а сразу несколько ближайших CDN-серверов — так результат получается более полным и объективным», — уточняет пресс-служба «Яндекса».

Для наглядности сервис оценивает качество соединения по пятибалльной шкале и переводит результаты измерений на понятный простому пользователю язык, например, «Можно смотреть видео в 1080p» или «Можно комфортно смотреть видео в 2K/4K». Дополнительно указывается техническая информация о подключении: IP-адрес, версия браузера, разрешение экрана и так далее.

Пока доступна лишь браузерная версия «Интернетометра» по адресу ya.ru/internet. В будущем сервис получит несколько обновлений и обзаведется мобильным приложением.

В конце июля Роскомнадзор заблокировал популярный сервис для замера скорости интернет-соединения Speedtest от американской компании Ookla «в связи с выявленными угрозами безопасности».