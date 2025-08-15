НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Ученые в Приморье открыли новый вид грибов

Источник:
Sibnet.ru
261 0
Новый вод грибов Крепидотус Соколова
Новый вод грибов Крепидотус Соколова
Фото: ©

Микологи из Санкт-Петербурга открыли новый для науки гриб и впервые нашли в России редкий индийский вид. Обе находки сделаны в Сихотэ-Алинском заповеднике. Эти горибы играют важную роль в лесных экосистемах — они разлагают мертвую древесину.

Ученые из Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН нашли в окрестностях кордона Зимовейный необычные грибы, растущие на гнилой замшелой древесине в лесах. Лабораторные исследования показали, что находки уникальные, сообщила пресс-служба заповедника.

Грибы принадлежат к плевротоидным агарикомицетам — грибам, которые не имеют выраженной ножки, с полукруглыми или вееровидными шляпками. Один вид оказался новым. Ученые назвали его Крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова.

Новый вид имеет небольшие плодовые тела красновато-коричневого цвета. Поселяется он только на стволах тополя Максимовича. Его отличительная черта — шаровидные споры, покрытые множеством шипов, которые можно увидеть только под электронным микроскопом.

Вторая находка — Крепидотус индийский (Crepidotus indicus). Этот гриб ученые впервые нашли семь лет назад в Индии. У гриба яркие оранжево-розовые шляпки размером 1-2 сантиметра. Он также предпочитает селиться на упавших стволах тополя Максимовича.

Еще по теме
Российские ученые помогут возродить вымерших японских морских львов
Археологи обнаружили предположительно виллу Цицерона
Ученые узнали убившие в 1812 году солдат Наполеона болезни
Почему в дикой природе не бывает лигров
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни
Эксперт спрогнозировал скорое подорожание продуктов
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров заявил о четкой позиции России на переговорах с Трампом
Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным
Порядок освидетельствования на опьянение изменится с 1 сентября
«Вице-мисс Россия-2017» умерла после ДТП с лосем
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

mosquito__2010

Применение ЯО предполагает и ответный удар - совершенно верно в доктрине российской федерации так и записано...

mosquito__2010

как доедут чиркани. но они тебе не помогут это железобетонная информация.

pepelmetal

Ага, по ним видно Путешественники везде

velam

Помнится он с европой постоянно саммиты собирал без России и что-то принимали.