Ученые в Приморье открыли новый вид грибов

Микологи из Санкт-Петербурга открыли новый для науки гриб и впервые нашли в России редкий индийский вид. Обе находки сделаны в Сихотэ-Алинском заповеднике. Эти горибы играют важную роль в лесных экосистемах — они разлагают мертвую древесину.

Ученые из Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН нашли в окрестностях кордона Зимовейный необычные грибы, растущие на гнилой замшелой древесине в лесах. Лабораторные исследования показали, что находки уникальные, сообщила пресс-служба заповедника.

Грибы принадлежат к плевротоидным агарикомицетам — грибам, которые не имеют выраженной ножки, с полукруглыми или вееровидными шляпками. Один вид оказался новым. Ученые назвали его Крепидотус Соколова (Crepidotus sokolovii) в честь сотрудника заповедника Владимира Соколова.

Новый вид имеет небольшие плодовые тела красновато-коричневого цвета. Поселяется он только на стволах тополя Максимовича. Его отличительная черта — шаровидные споры, покрытые множеством шипов, которые можно увидеть только под электронным микроскопом.

Вторая находка — Крепидотус индийский (Crepidotus indicus). Этот гриб ученые впервые нашли семь лет назад в Индии. У гриба яркие оранжево-розовые шляпки размером 1-2 сантиметра. Он также предпочитает селиться на упавших стволах тополя Максимовича.