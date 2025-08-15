Российские банки отклонили 80% заявок на кредиты

Российские банки в июле 2025 года одобрили только 21,4% заявок на кредиты, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По автокредитам и потребительским займам банки одобряют только каждую четвертую-пятую заявку, а по ипотеке — отказывают почти в 60% случаев, несмотря на льготные программы, приводят «Известия» данные НБКИ.

В Банке России объяснили ужесточение риск-политики ростом просроченной задолженности по ранее выданным кредитам. Чаще срывают выплаты заемщики с высокой долговой нагрузкой, поэтому регулятор ограничивает выдачу ссуд этой категории и регулирует их долю в портфеле банков.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что рост просрочки связан с давлением инфляции и увеличением платежей по уже взятым займам, что сокращает реальные доходы домохозяйств.