Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил вероятность успеха встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в 75%.

В беседе на радио Fox News Radio Трампа попросили оценить шансы на то, что по итогам переговоров с Путиным он придет к выводу, что встреча того не стоила. Трамп заявил, что вероятность такого сценария составляет 25%.

«Это похоже на шахматную партию. Эта встреча служит подготовкой ко второй встрече. Но есть 25-процентная вероятность того, что эта встреча не принесет успеха», — приводит ТАСС слова Трампа.

Он отметил, что в случае успеха его переговоров с Путиным может быть организована трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Для ее проведения рассматриваются «три разных места». Не исключается возможность того, что трехсторонние переговоры пройдут также на Аляске.