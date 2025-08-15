НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным

Источник:
ТАСС
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил вероятность успеха встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в 75%.

В беседе на радио Fox News Radio Трампа попросили оценить шансы на то, что по итогам переговоров с Путиным он придет к выводу, что встреча того не стоила. Трамп заявил, что вероятность такого сценария составляет 25%.

«Это похоже на шахматную партию. Эта встреча служит подготовкой ко второй встрече. Но есть 25-процентная вероятность того, что эта встреча не принесет успеха», — приводит ТАСС слова Трампа.

Он отметил, что в случае успеха его переговоров с Путиным может быть организована трехсторонняя встреча с участием Владимира Зеленского. Для ее проведения рассматриваются «три разных места». Не исключается возможность того, что трехсторонние переговоры пройдут также на Аляске.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

mosquito__2010

Применение ЯО предполагает и ответный удар - совершенно верно в доктрине российской федерации так и записано...

velam

Помнится он с европой постоянно саммиты собирал без России и что-то принимали.

mosquito__2010

украинскую вундервафлю отвафлили. иронично.

mosquito__2010

как доедут чиркани. но они тебе не помогут это железобетонная информация.