Исторический саммит России и США пройдет на Аляске

Встреча президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начнется 15 августа в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф–Ричардсон в штате Аляска.

Российско-американский саммит станет первым за четыре года. Ключевой темой встречи двух лидеров станет урегулирования конфликта на Украине. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Переговоры пройдут по формуле «пять на пять» — с каждой стороны будет по пять участников. Так, от России в саммите, помимо Владимира Путина, поучаствуют помощник президента Юрий Ушаков, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов.

В американскую делегацию, помимо Дональда Трампа, войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Госдепа Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

В настоящее время российская делегация частично уже прибыла в аэропорт Анкориджа — там приземлился спецборт Ил-96. На его борту находились министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев.