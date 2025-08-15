НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Исторический саммит России и США пройдет на Аляске

Источник:
Sibnet.ru
505 13

Встреча президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начнется 15 августа в 22.30 по московскому времени на военной базе Элмендорф–Ричардсон в штате Аляска.

Российско-американский саммит станет первым за четыре года. Ключевой темой встречи двух лидеров станет урегулирования конфликта на Украине. Помимо этого, планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Переговоры пройдут по формуле «пять на пять» — с каждой стороны будет по пять участников. Так, от России в саммите, помимо Владимира Путина, поучаствуют помощник президента Юрий Ушаков, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и глава Минфина Антон Силуанов.

В американскую делегацию, помимо Дональда Трампа, войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Госдепа Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

В настоящее время российская делегация частично уже прибыла в аэропорт Анкориджа — там приземлился спецборт Ил-96. На его борту находились министр иностранных дел России Сергей Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев.

Еще по теме
Путин по дороге на Аляску остановился в Магадане
Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным
Кремль назвал время и повестку переговоров Путина и Трампа
Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территории
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Европа потребовала от России прекращения огня
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни
Обсуждение (13)
Картина дня
Трамп оценил вероятность успеха встречи с Путиным
Путин по дороге на Аляску остановился в Магадане
Исторический саммит России и США пройдет на Аляске
Жилые дома пострадали в Ростове в  результате атаки дронов
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

mosquito__2010

Применение ЯО предполагает и ответный удар - совершенно верно в доктрине российской федерации так и записано...

velam

Помнится он с европой постоянно саммиты собирал без России и что-то принимали.

mosquito__2010

украинскую вундервафлю отвафлили. иронично.

mosquito__2010

как доедут чиркани. но они тебе не помогут это железобетонная информация.