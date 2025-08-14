Стоимость биткоина установила новый рекорд

Биткоин 14 августа побил предыдущий июльский рекорд стоимости, поднявшись до отметки в 124 тысячи долларов, следует из результатов торгов на бирже Binance. В дальнейшем стоимость криптовалюты опустилась до 118 тысяч.

В последние полгода биткоин стабильно дорожал. Эксперты связывают рост котировок с благоприятной регуляторной политикой в США при президенте Дональде Трампе и спросом со стороны публичных компаний.

В частности, Трамп весной инициировал создание госрезерва биткоина, а также подписал исполнительный указ об «укреплении лидерства США в цифровых финансах».

В начале августа американский лидер расширил доступ для пенсионных планов граждан к криптовалютам, недвижимости, частным компаниям и другим альтернативным активам.