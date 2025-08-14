НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Стоимость биткоина установила новый рекорд

Источник:
Sibnet.ru
249 1

Биткоин 14 августа побил предыдущий июльский рекорд стоимости, поднявшись до отметки в 124 тысячи долларов, следует из результатов торгов на бирже Binance. В дальнейшем стоимость криптовалюты опустилась до 118 тысяч.

В последние полгода биткоин стабильно дорожал. Эксперты связывают рост котировок с благоприятной регуляторной политикой в США при президенте Дональде Трампе и спросом со стороны публичных компаний.

В частности, Трамп весной инициировал создание госрезерва биткоина, а также подписал исполнительный указ об «укреплении лидерства США в цифровых финансах».

В начале августа американский лидер расширил доступ для пенсионных планов граждан к криптовалютам, недвижимости, частным компаниям и другим альтернативным активам.

Еще по теме
Пенсионерам предложили 13-ю пенсию
Семье списали 15 млн рублей кредитов из-за ухода мужа на СВО
Годовая инфляция в России замедлилась до 8,5%
Расчет среднего заработка изменят в России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Европа потребовала от России прекращения огня
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Кадыров пофилософствовал об истинной ценности жизни
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
29
Российская армия отработает применение ядерного оружия
24
Украина и Европа потребовали от России прекращения огня
18
Медведев рассказал о боевиках из наркокартелей в рядах ВСУ
17
ВСУ стали жаловаться на атаки российских Су‑57