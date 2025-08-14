НАВЕРХ
Пенсионерам предложили 13-ю пенсию

Источник:
Sibnet.ru
Пенсионеры в России должны получить право на 13-ю пенсию в конце года, с таким предложением выступил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

13-й пенсией называют идею о введении ежегодной выплаты для пенсионеров по аналогии с 13-й зарплатой — поощрением, практикующимся в ряде российских организаций по итогам календарного года.

«Если бы они получили 13-ю пенсию, во-первых, они могли бы своим внукам сделать какие-то подарки, они могли бы сделать себе праздничный стол, потому что многие встречают Новый год абсолютно с тем же, что у них каждый день — это молоко и хлеб», — цитирует Миронова  ТАСС.

Политик напомнил, что партия уже давно выступала с таким предложением, в последнее время инициативу стали поддерживать другие фракции, однако парламентское большинство пока не готово ее одобрить.

