Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
Загадочные объекты неизвестного происхождения обнаружили в космосе

Ученые из Университета Миссури обнаружили порядка трехсот необычно ярких объектов во Вселенной, природа которых пока остается неизвестной.

Открытие сделали после изучения инфракрасных снимков, полученных с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Результаты изыскания опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

По одной из версий, аномально яркие объекты представляют собой ранние галактики. Если предположительная природа загадочных образований подтвердится, астрономам предстоит пересмотреть существующие теории образования галактик.

В ходе поиска ученые использовали особую технику, при которой кандидаты в далекие галактики выделяются по тому, что они видимы в красных длинах волн, но «пропадают» в более синих. Дело в том, что ультрафиолетовый свет таких объектов поглощается межгалактическим водородом.

Отмечается, что окончательное подтверждение природы объектов будет возможно только с помощью спектроскопических наблюдений, которые дадут точную характеристику каждого образования.

