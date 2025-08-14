Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина 14 августа провели новый обмен военнопленными, сообщило российское Минобороны в своем телеграм-канале.

С подконтрольной Киеву территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 84 военнопленных ВСУ, отмечается в сообщении.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позднее все они будут доставлены в Россию.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», — уточнило военное ведомство.