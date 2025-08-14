Пассажирам поездов посоветовали распечатывать электронные билеты

Пассажирам поездов необходимо распечатывать электронные билеты или сохранить его в электронном формате на своем мобильном устройстве, порекомендовала компания «Гранд сервис экспресс» в своем телеграм-канале.

Причина — частые перебои с мобильным интернетом в регионах России, из-за чего могут возникать проблемы с посадкой на поезда, уточнил перевозчик. В случае ограничений могут возникнуть ситуации, когда проводник не может получить информацию о купленном билете.

«Тогда, кроме паспорта, он просит контрольный купон (он содержится в электронном билете) — если его нет, то может попросить распечатать посадочный купон в кассе», — отметила компания.

Перевозчик напомнил, что проводник не может посадить пассажира без билета — либо в системе, либо у пассажира на руках. В случае спорных ситуаций контрольный купон служит подтверждением покупки и доказательством того, что пассажир оплатил билет.