НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Пассажирам поездов посоветовали распечатывать электронные билеты

Источник:
Sibnet.ru
127 1

Пассажирам поездов необходимо распечатывать электронные билеты или сохранить его в электронном формате на своем мобильном устройстве, порекомендовала компания «Гранд сервис экспресс» в своем телеграм-канале.

Причина — частые перебои с мобильным интернетом в регионах России, из-за чего могут возникать проблемы с посадкой на поезда, уточнил перевозчик. В случае ограничений могут возникнуть ситуации, когда проводник не может получить информацию о купленном билете.

«Тогда, кроме паспорта, он просит контрольный купон (он содержится в электронном билете) — если его нет, то может попросить распечатать посадочный купон в кассе», — отметила компания.

Перевозчик напомнил, что проводник не может посадить пассажира без билета — либо в системе, либо у пассажира на руках. В случае спорных ситуаций контрольный купон служит подтверждением покупки и доказательством того, что пассажир оплатил билет.

Еще по теме
Аэропорт Владивостока увеличил пассажиропоток за счет Китая
Камеры зафиксируют нарушения электросамокатов в Новосибирске
Новый участок «Чуйского тракта» пойдет в объезд загруженного маршрута
«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Иркутска во Вьетнам
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
Европа потребовала от России прекращения огня
Адам Кадыров станцевал лезгинку
Обсуждение (1)
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
57
Генсек НАТО призвал Украину де‑факто признать потерю территорий
29
Российская армия отработает применение ядерного оружия
27
Зеленский ответил на слова Трампа об «обмене территориями»
27
Путин передал орден Ленина для сотрудницы ЦРУ, чей сын погиб на СВО
24
Украина и Европа потребовали от России прекращения огня