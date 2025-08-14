WhatsApp оценил решение частично ограничить звонки в России

Мессенджер WhatsApp прокомментировал решение Роскомнадзора, согласно которому российским пользователям были частично ограничены звонки.

Представитель платформы сообщил в соцсетях, что общение внутри мессенджера конфиденциально и защищено сквозным шифрованием. Также он подчеркнул, что WhatsApp будет делать все возможное, чтобы коммуникация в мессенджере оставалась доступным.

Ранее решение ограничить звонки в мессенджерах прокомментировал Telegram. Представители компании отметили, что платформа применила детализированные настройки конфиденциальности, благодаря которым пользователи могут выбирать, от кого принимать вызовы.

Роскомнадзор 13 августа объявил, что звонки в WhatsApp и Telegram частично ограничиваются. Ограничительная мера была введена, чтобы бороться с мошенничеством на платформах.