WhatsApp оценил решение частично ограничить звонки в России

Sibnet.ru
Мессенджер WhatsApp прокомментировал решение Роскомнадзора, согласно которому российским пользователям были частично ограничены звонки.

Представитель платформы сообщил в соцсетях, что общение внутри мессенджера конфиденциально и защищено сквозным шифрованием. Также он подчеркнул, что WhatsApp будет делать все возможное, чтобы коммуникация в мессенджере оставалась доступным.

Ранее решение ограничить звонки в мессенджерах прокомментировал Telegram. Представители компании отметили, что платформа применила детализированные настройки конфиденциальности, благодаря которым пользователи могут выбирать, от кого принимать вызовы.

Роскомнадзор 13 августа объявил, что звонки в WhatsApp и Telegram частично ограничиваются. Ограничительная мера была введена, чтобы бороться с мошенничеством на платформах.

Обсуждение (5)
Uynachalnica

Тут сразу и звание Народного артиста РФ надо присваивать.

mosquito__2010

Применение ЯО предполагает и ответный удар - совершенно верно в доктрине российской федерации так и записано...

Alex B 69

Ну какая же лезгинка без пистолета... 😀😀Особенно позолоченного..

колобок11

Хочешь стать экспертом? Каждый месяц говори, что будет подорожание и ты - эксперт!