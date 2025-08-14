НАВЕРХ
Кремль назвал время и повестку переговоров Путина и Трампа

Источник:
РБК
Встреча российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом начнется в пятницу, 15 августа в 11.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Беседа начнется тет-а-тет, затем состоятся переговоры в составах делегаций, и они продолжатся за рабочим завтраком, приводит РБК слова Ушакова.

Отвечая на вопрос, как долго продлится встреча, Ушаков сказал, что это зависит от того, как пойдет дискуссия. «Есть временные параметры. Я сказал, когда начнутся, когда закончится — будет зависеть от президентов», — добавил он.

Помощник президента России отметил , что центральной темой встречи будет урегулирование российско-украинского конфликта.

В переговорах примут участие по пять членов делегаций, Москву представят глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, а также сам Ушаков.

По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

