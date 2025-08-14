Житель Новосибирской области убил за лайки и получил 15,5 лет колонии

Суд в Новосибирской области признал жителя села Убинское Владимира Пивоварова виновным в незаконной переделке оружия и убийстве и приговорил его к 15,5 годам колонии строгого режима.

Суд установил, что 15 декабря 2024 года Пивоваров увидел на странице соцсети своей знакомой, «к он которой испытывал романтические чувства», лайки под фотографией другого мужчины. Пивоваров имел с ним затяжной конфликт, сообщил паблик «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Пивоваров переделал хранившееся у него двуствольное ружье 16-го калибра в обрез и зарядил его. Спрятав обрез под курткой, Пивоваров пришел к дому мужчины, тот в этот момент чистил снег у ограды. Пивоваров выстрелил ему сначала в живот, а когда раненый упал, то еще раз — в голову. Потерпевший умер на месте.

Помимо лишения свободы суд оштрафовал Пивоварова на 110 тысяч рублей, а в пользу матери и несовершеннолетнего сына погибшего взыскал в счет компенсации морального вреда 1,5 и 2 миллиона рублей соответственно.