#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине

Минообороны совместно с ФСБ сорвали разработку и производство украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан», который предназначался для ударов по России.

«Установлено, что при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы <...> осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия "Сапсан"», — сообщила ФСБ.

Целями стали Павлоградский химический завод, который производил и хранил твердое топливо для «Сапсана», Павлоградский механический завод, занимавшийся сборкой ракет и боевых частей ОТРК, а также Шосткинский завод «Звезда» и Государственный НИИ химических продуктов, где производилось ракетное топливо.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален», — заверили в ФСБ.

Ракеты «Сапсан» могли поражать цели на расстоянии 500-750 километров. При запуске с территории Украины в зону поражения попадали бы Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир и другие населенные пункты.

