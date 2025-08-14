НАВЕРХ
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение

Источник:
Sibnet.ru
Слова «мильон» и «мильярд» утверждены как допустимые варианты произношения слов «миллион» и «миллиард», следует орфографического словаря русского языка как государственного языка Российской Федерации, опубликованного на сайте института Виноградова.

Данное правило распространяется и на другие формы соответствующих слов: «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный».

При этом в предисловии авторы подчеркнули, что задача словаря заключается в фиксации собственно орфографической нормы. Нормализация современного словоупотребления относится к толковым словарям, указано в тексте.

ВЦИОМ в июне повел исследование и выяснил, что треть россиян отрицательно отнеслись бы к изменению ударения в слове «звонит» — на первый слог.

