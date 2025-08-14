НАВЕРХ
Голосовой трафик российских операторов вырос до 25%

"Коммерсантъ"
Ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp со стороны Роскомнадора (РКН) привело к увеличению голосового трафика на сетях мобильных операторов до 25%, сообщили представители Т2 и «Т-Мобайла».

Рост числа традиционных звонков с мобильного на мобильный с 11 августа в среднем по России составил 9%, в отдельных регионах голосовой трафик вырос на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей мобильных операторов.

По оценкам генерального директора агентства TelecomDaily Дениса Кускова, на текущий момент около 25% абонентов перешли на фиксированную связь из-за ограничений со стороны РКН. К концу августа этот показатель может вырасти до 50%, считает эксперт.

На фоне ограничения звонков в Telegram и WhatsApp, введенного для борьбы с мошенниками, в российском сегменте AppStore резко выросло количество скачиваний приложения Google Meet, позволяющего совершать звонки. В Android-смартфонах оно предустановлено вместе с другими Google-сервисами.

