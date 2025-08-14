«Документалка» о Канье Уэсте выйдет 19 сентября

Документальный фильм «Во имя кого?» об американском рэпере Канье Уэсте (Йе) выйдет в ограниченный прокат 19 сентября.

Режиссером картины выступил молодой кинематографист Николас Баллестерос, который в течение шести лет фиксировал на камеру жизнь скандального артиста в непростой для него период развода с Ким Кардашьян, обострения ментальных проблем и разрыва рекламных контрактов. В результате накопилось около 3000 часов материала.

«То, что началось как молчаливое наблюдение, превратилось в глубокое путешествие творческого и личностного роста. Погруженный в мир крайностей Йе Баллестерос стал свидетелем блеска и краха, триумфов и потрясений, но также наблюдал паранойю и напряженность, которые все больше формировали мир Йе. В конечном счете, режиссер запечатлел не просто портрет Йе, но и отражение человеческой природы во всех ее противоречиях», — цитирует синопсис фильма портал The Hollywood Reporter.

«Во имя кого» выпустит компания AMSI Entertainment в партнерстве с AMC, Regal и Cinemark. Документальный фильм будет показан примерно в 1000 кинотеатров.

Американский рэпер Канье Уэст установил рекорд среди хип-хоп музыкантов, завоевав 24 премии «Грэмми». Последние несколько лет он в большей степени известен скандальными заявлениями, нежели музыкальным творчеством. В апреле 2025 года его аккаунт в Twitch был заблокирован уже через семь минут после начала первой трансляции из-за антисемитских высказываний и демонстрации запрещенных жестов.