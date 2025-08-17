НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Уралвагонзавод» рассказал о «танке апокалипсиса»

Источник:
Sibnet.ru
1201 0
Опытный тяжелый танк «Объект 279»
Опытный тяжелый танк «Объект 279»
Фото: Serguei S. Dukachev / CC BY-SA 3.0

«Уралвагонзавод» по случаю 105-летия отечественного танкостроения концерн рассказал о создании легендарного «Объекта 279». 

В годы Холодной войны инженеры ВНИИТрансмаш спроектировали «танк апокалипсиса», способный выжить в эпицентре ядерного удара, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Уралвагонзавода».

Опытный тяжелый танк с четырьмя гусеницами и напоминающим летающую тарелку корпусом опередил свое время и определил лицо бронетехники СССР, отметили в компании.

Его броня могла гасить ударную волну, что стало технологическим прорывом, а конструкция позволяла боевой машине двигаться по болотам, снегу и грудам металла, сказано в сообщении.

Масса танка составляла — 59,2 тонны. Он был вооружен 130-миллметровой пушкой М-65. На нем была установлен двигатель мощностью 1 тыс лошадиных сил. Машина могла достигать скорости 55 километров в час.

Забытый монстр: почему «Объект 195» проиграл «Армате»

Еще по теме
Индийский маршал рассказал о превосходстве российского ЗРК С‑400
Дроны «Герань‑2» стали минировать фронтовые дороги ВСУ
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Армия России получила дрон, способный висеть в воздухе 20 дней
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российская армия отработает применение ядерного оружия
Россия уничтожила производство ракет «Сапсан» на Украине
Назван смартфон с лучшей камерой 2025 года
Слова «миллион» и «миллиард» получили новое произношение
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп решил встретиться с Путиным и Зеленским 22 августа
Стало известно о содержании письма Мелании Трамп Путину
Зеленский отверг мирный план Трампа по Украине
МВД посоветовало, как защитить данные на «Госуслугах»
О самом главном
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Как кошки выбирают место для сна
Ошибки соискателей: что не стоит указывать в резюме
Чем выгорание отличается от депрессии
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Топ вредной еды: что нельзя, но иногда можно
Как выбрать правильные солнечные очки
Проект «Байкал»: чем заменят «Кукурузник»
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

korvinsS

На ковер к боссу вызвали будут судьбу его решать)

Voland2

Зеля выбрал почетную смерть через цугундер? Занятно...

-БЕРКУТ-

шамана нужно было там и оставить.

Danilon

Подсчитать количество спасённых Путиным людей на данный момент невозможно. Ну вот люди жили на Украине...