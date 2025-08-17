«Уралвагонзавод» рассказал о «танке апокалипсиса»

«Уралвагонзавод» по случаю 105-летия отечественного танкостроения концерн рассказал о создании легендарного «Объекта 279».

В годы Холодной войны инженеры ВНИИТрансмаш спроектировали «танк апокалипсиса», способный выжить в эпицентре ядерного удара, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Уралвагонзавода».

Опытный тяжелый танк с четырьмя гусеницами и напоминающим летающую тарелку корпусом опередил свое время и определил лицо бронетехники СССР, отметили в компании.

Его броня могла гасить ударную волну, что стало технологическим прорывом, а конструкция позволяла боевой машине двигаться по болотам, снегу и грудам металла, сказано в сообщении.

Масса танка составляла — 59,2 тонны. Он был вооружен 130-миллметровой пушкой М-65. На нем была установлен двигатель мощностью 1 тыс лошадиных сил. Машина могла достигать скорости 55 километров в час.

