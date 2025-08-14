Годовая инфляция в России замедлилась до 8,5%

Годовая инфляция в России с 5 по 11 августа составила 8,55% против 8,77% неделей ранее, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

«За неделю с 5 по 11 августа 2025 года на потребительском рынке дефляция продолжилась (-0,08% неделя к неделе, н/н). В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены продолжили снижаться (0,26%), в том числе на плодоовощную продукцию (4,11%)», — приводит ТАСС содержание документа.

На остальные продукты питания был отмечен умеренный рост цен 0,08%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен на уровне предыдущей недели (0,04%), на услуги цены изменились на 0,07%. Уровень инфляции на 11 августа составил 8,55%, сказано в обзоре.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников говорил, что замедление инфляции в стране сейчас идет ниже прогнозной траектории министерства в 7,6%.