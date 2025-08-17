Гигантский вирус с длинным хвостом нашли в Тихом океане

Океанографы Гавайского университета обнаружили в Тихом океане гигантский вирус PelV-1с рекордным для вирусов «хвостом» длиной 2,3 микрометра.

Вирус динофлагелляты одноклеточные микроскопические водоросли, важнейшие участники морских экосистем. Они входят в состав фитопланктона, производят значительную часть кислорода на планете и служат пищей для многих морских организмов, приводит «Газета.ру» препринт работы, опубликованный на портале bioRxiv.

PelV-1 был найден в образцах воды на глубине 25 метров в северной части Тихого океана. Под микроскопом вирус оказался устроен необычно: у него есть «панцирь» диаметром около 200 нанометров и длинный тонкий «хвост», которым он цепляется за клетку-хозяина.

Геном PelV-1 содержит сотни генов, в том числе связанные с обменом веществ, светопоглощением и транспортом веществ, что делает его настоящим «молекулярным комбайном».