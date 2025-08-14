НАВЕРХ
Трамп согласился дать гарантии безопасности Украине

Источник:
Politico
Президент США Дональд Трамп во время разговора с европейскими лидерами согласился обеспечить гарантии безопасности для Украины, но вне рамок НАТО, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Трамп заявил, что США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Украине «средств сдерживания» в случае достижения договоренности о прекращении огня с Россией, но с соблюдением некоторых условий, рассказали источники.

При этом Трамп не уточнил, что он имел в виду под гарантиями безопасности.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Трамп заявил о намерении США внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украине.

В среду, 13 августа по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца прошла серия онлайн-переговоров, посвященных предстоящим переговорам президентов США и России. Европейские страны и Украины попытались донести свою позицию до Трампа.

