Получено идеальное фото космического «Ока Саурона»

Международная группа исследователей получила идеальный снимок мощного космического джета, исходящего от блазара PKS 1424+240 — одного из самых ярких источников высокоэнергетического гамма-излучения и космических нейтрино.

Объект находится на расстоянии в несколько миллиардов световых лет от Земли, отмечается в статье исследователей, опубликованной журналом Astronomy & Astrophysics. За свою внешность он получил неофициальное название «Око Саурона».

Блазар PKS 1424+240 Фото: © NSF/AUI/NRAO

Блазар выделяется необычайной яркостью и мощным излучением в гамма-диапазоне. На полученном снимке виден почти идеальный тороидальный рисунок магнитного поля с узкой струей материи, устремленной прямо к нашей планете.

Построенная карта распределения силовых линий указывает на спиральную или тороидальную конфигурацию. Такая форма может играть ключевую роль в запуске и формировании потоков плазмы, а также в ускорении частиц до рекордных энергий, предполагают специалисты.