Американские богачи создадут генетическую суперкасту

Владельцы компаний из американской Кремниевой долины активно инвестируют в создание более умных детей, для этого используются передовые методы генетического тестирования и отбора эмбрионов.

В частности, значительно вырос спрос на услуги стартапов Nucleus Genomics и Herasight, которые предлагают генетическое тестирование эмбрионов с прогнозом потенциальный уровень интеллекта, пишет The Wall Street Journal.

«Это отличный научно-фантастический сюжет: богатые создают генетическую суперкасту, которая захватывает власть», — отметил директор Центра права и биологических наук Стэнфордского университета Хэнк Грили.

Богачи в США выбирают эмбрион для экстракорпорального оплодотворения, который по результатам тестов показывает прогноз более высокого коэффициента интеллекта. Стоимость такого анализа доходит до 50 тысяч долларов.

Кроме этого, зафиксирован всплеск интереса на услуги специалистов по сватовству, которые знакомят богатых американцев с очень умными партнерами противоположного пола. Предполагается, что в дальнейшем это обеспечит потомство высоким интеллектом.