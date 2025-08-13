Названа дата официального запуска национального мессенджера Max

Официальный запуск национального мессенджера Max состоится в начале осени, сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.

«На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы», — цитирует Морозова РИА Новости.

Бета-версия Max была запущена VK в марте, с помощью мессенджера уже можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play.

Пользователям Max также доступны подписки на каналы, реакции, настройка уведомлений, они также могут закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки. В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу «Госуслуги».

Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.