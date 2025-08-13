Госдума предложила отмену уроков и домашних заданий по выходным

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил исключить учебные занятия по субботам и отменить домашние задания на выходные. Инициатива направлена на снижение нагрузки на школьников и улучшение качества обучения.

В выходные дни у детей должно быть время для отдыха, спорта и творчества, отметил Миронов в комментарии РИА Новости. По его словам, в крайнем случае по субботам можно проводить только занятия спортивного, познавательного или творческого характера.

Глава эсеров уточнил, что полностью отказаться от домашних заданий в современной школе нельзя, так как они важны для закрепления и повторения материала.

Миронов также заявил о необходимости снижения нагрузки на педагогов при одновременном повышении их зарплат. Так, учитель должен получать не менее 200% от средней зарплаты региона за одну ставку без переработок.