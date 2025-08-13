НАВЕРХ
Назван смартфон с лучшей камерой 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
Huawei Pura 80 Ultra
Huawei Pura 80 Ultra
Фото: © Huawei

Специалисты DxOMark обновили рейтинг смартфонов с лучшими камерами. Новым лидером стал недавно вышедший на рынок Huawei Pura 80 Ultra.

По результатам тестов флагман китайской компании набрал 175 баллов. Эксперты похвалили Pura 80 Ultra за естественную цветопередачу, четкие детали, натуральную экспозицию в разных условиях освещения.

Кроме этого, специалистов впечатлила портретная съемка с красивым тоном кожи, мягкое размытие фона, плавное и стабильное видео с превосходной детализацией и четкостью даже в движении.

На второй месте августовского рейтинга DxOMark смартфон Oppo Find X8 Ultra, у которого 169 баллов. В топ-5 также вошли vivo X200 Ultra (167 баллов), Huawei Pura 70 Ultra (163 балла) и iPhone 16 Pro Max (161 балл).

Huawei Pura 80 Ultra оснащен четырьмя тыльными камерами: кроме основной и широкоугольной смартфон впервые в истории линейки получил два телеобъектива в едином перископном модуле, которые поддерживают девятикратный зум.

У основной камеры дюймовый сенсор и объектив с переменной диафрагмой, регулируемой автоматически в зависимости от условий съемки. Она оснащена оптической стабилизацией и фазовой автофокусировкой.

Хайтек #Смартфоны
