США призвали Украину реально оценить свои военные возможности

Источник:
Politico
Соединенные Штаты в преддверии переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа призвали Украину реалистично оценить свои военные возможности, пишет Politico со ссылкой на источники.

«США просят украинские власти реалистично оценивать, что они способны сделать, располагая имеющимся боевым потенциалом», — сказал собеседник издания.

По словам источников, Украина пытается убедить президента США поддержать ее «красные линии» в переговорах с президентом России. Вашингтон же выступает за то, чтобы Киев использовал «прагматичный подход».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает решения саммита президентов США и России, принятые без ее участия.

Саммит президентов России и США состоится в пятницу, 15 августа на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска.

