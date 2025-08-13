НАВЕРХ
Volkswagen снимет с производства внедорожник Touareg

autocar
Volkswagen Touareg
Фото: © volkswagen-newsroom.com

Немецкий автоконцерн Volkswagen в 2026 году перестанет производить внедорожник Touareg, сместив фокус на более доступные модели.

Решение о прекращении производства престижного внедорожника отражает изменение приоритетов Volkswagen, который намерен сосредоточиться на расширении линейки более доступных моделей с широкой аудиторией, пишет автомобильный портал Autocar. В качестве примера издание приводит кроссовер Tayron — удлиненную версию модели Tiguan.

Премиальный внедорожник Touareg, представленный в 2002 году, был разработан параллельно с оригинальным Porsche Cayenne и использовал ту же платформу. Последние модели Touareg также делили платформу с Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

Модель была названа в честь туарегов — древнего кочевого народа, проживающего во внутренних районах пустыни Сахара в Северной Африке.

